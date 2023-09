Unbekannt reißen Sitzfläche am Mehrgenerationenpark in Donauwörth ab

Die Polizei sucht die Täter und bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitag, 15 Uhr, und Samstag, 19 Uhr, am Mehrgenerationenpark in der Donauwörther Parkstadt eine Sitzeinrichtung beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben die Täter die Sitzfläche abgerissen und neben einem Mülleimer abgelegt. Der Schaden wird auf 150 Euro geschätzt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth unter 0906 / 70 66 70 in Verbindung zu setzen. (AZ)

