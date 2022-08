Unbekannte beschädigen Brunnen vor der Arbeitsagentur

Beim Brunnen vor der Agentur für Arbeit in Donauwörth werden unter anderem Schrauben gelöst. Die Polizei sucht Zeugen.

Unbekannte haben den Brunnen vor der Agentur für Arbeit in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth beschädigt. Das Metallkunstwerk wurde dabei mutwillig massiv beschädigt, teilt die Polizei mit. Unter anderem lösten die Täter die Verschraubungen und rissen den Brunnenaufbau heraus. Die Höhe des Sachschadens wird aktuell noch ermittelt. Ein Strafverfahren wegen Verdachts auf gemeinschädliche Sachbeschädigung läuft hierzu bei der Inspektion Donauwörth. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit den dortigen Beamten in Verbindung zu setzen. (AZ)