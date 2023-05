Unbekannte brechen Altkleidercontainer in Donauwörth auf

In der Neudegger Allee in Donauwörth haben Unbekannte einen Altkleidercontainer aufgebrochen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Bislang unbekannte Täter haben am 19. Mai den Altkleidercontainer in der Neudegger Allee gewaltsam aufgehebelt. Die Polizei berichtet, dass anschließend Teile der darin gelagerten Altkleidung entwendet wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falles des Diebstahls. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

