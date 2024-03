Unbekannte demolieren ein geparktes Firmenfahrzeug

Ein Auto der Telekom wird in Donauwörth stark beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Donauwörth haben Unbekannte ein Firmenfahrzeug massiv beschädigt. Dies passierte der Polizei zufolge vermutlich am Sonntag. Der Renault der Telekom stand in der Offizial-Schmid-Straße neben einer Parkanlage. Unter anderem zerkratzten die Täter die Motorhaube und den Kotflügel, schlugen die Seitenspiegel ab und rissen Scheibenwischer, Antenne sowie Kennzeichen von dem Wagen.

Die Gesetzeshüter sicherten Spuren an dem demolierten Pkw und fanden in der Nähe das Tatwerkzeug. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht beziffert. Der bewegt sich im vierstelligen Bereich. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. Telefon: 0906/706670. (AZ)