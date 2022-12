Unbekannte dringen auf Donauwörther Firmengelände ein und bauen Katalysatoren aus

Die Polizei sucht die Täter und bittet um Hinweise. Der Beuteschaden beläuft sich auf mindestens 2000 Euro.

Im Zeitraum zwischen 15. November und 7. Dezember haben sich unbekannte Täter verbotswidrig Zugang auf den abgesperrten Bereich einer Kfz-Firma in der Bürgermeister-Hefele-Straße in Donauwörth verschafft. Dort wurden an mindestens drei abgestellten Autos mittels eines Schneidewerkzeugs die Katalysatoren abgetrennt und mitgenommen. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf mindestens 2000 Euro. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein und sicherten Spuren. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)