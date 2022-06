Unbekannte heben in Donauwörth vier Gullydeckel von Straße

Einen bösen Scherz haben sich Unbekannte in der Nacht auf Sonntag in Donauwörth erlaubt. Polizei, Feuerwehr und Bauhof im Einsatz.

Mit einer ebenso illegalen wie gefährlichen Aktion haben Unbekannte in der Nacht auf Sonntag die Polizei, die Feuerwehr und den städtischen Bauhof beschäftigt. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt hoben die Täter im Weidenweg am Straßenrand vier Gullydeckel heraus und warfen die schweren gusseisernen Gitter über die Mauer in Richtung Wörnitz.

Einem Autofahrer fielen die offenen Schächte um 5.15 Uhr auf. Er alarmierte die Polizei. Die wiederum verständigte die Freiwillige Feuerwehr Donauwörth. Diese rückte mit 15 Kräften an, sicherte die Gefahrenstellen ab und suchte nach den Gullydeckeln. Über den Bauhof der Stadt wurden Ersatzdeckel organisiert und eingesetzt.

Die Inspektion Donauwörth ermittelt nun wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)