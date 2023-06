Unbekannte Person zerkratzt Auto in der Parkstadt

Mindestens 1000 Euro Schaden verursacht in der Donauwörther Parkstadt ein Unbekannter oder eine Unbekannte an einem geparkten Auto.

Zwischen Freitagmorgen und Samstagnachmittag hat ein Unbekannter oder eine Unbekannte in der Parkstadt in Donauwörth ein Auto zerkratzt. Der blaue VW Touran stand laut Polizei in der Parkstraße. Es entstand ein Lackschaden in Höhe von mindestens 1000 Euro. Ein Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)