Unbekannte werfen kleine Steine auf die B2

Weil sie einige Steinchen auf die Bundesstraße werfen, läuft nun ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte haben am Sonntag für Gefahr auf der B2 gesorgt. Der Polizei zufolge war ein 30-Jähriger um 17.30 Uhr auf der autobahnähnlich ausgebauten Bundesstraße in Richtung Kaisheim unterwegs. Mehrere Kinder beziehungsweise Jugendliche warfen von der Fußgängerbrücke am Schellenberg kleinere Steine, vermutlich Streumaterial, auf die Fahrbahn.

Die Steine trafen den Mercedes des Mannes an der Motorhaube und Windschutzscheibe, der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Inspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

