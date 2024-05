Unbekannte zapfen hunderte Liter Diesel ab

Die Polizei sucht nach den Tätern: Wer hat etwas am Parkplatz an der B2 beobachtet?

Mehrere hundert Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht zum Montag von einer Sattelzugmaschine abgezapft. Laut Polizeibericht stand die auf dem Parkplatz am Schellenberg an der B2. Die Täter brachten den Tank auf. Die Polizeiinspektion Donauwörth sucht jetzt nach Zeugen: Telefon 0906/706670.