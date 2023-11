Unbekannte zerstechen Reifen mehrerer Autos

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat in der Nacht zum Allerheiligentag etwas bemerkt?

In der Nacht zum 1. November wurden zwischen 21 Uhr und 1.45 Uhr in Donauwörth die Reifen mehrerer geparkter Pkw zerstochen. Bei dem Tatort handelt es sich laut Polizei um einen Parkplatz am Heilig-Kreuz-Garten. Wer sachdienliche Hinweise geben kann oder selbst Geschädigter ist, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)