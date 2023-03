Unbekannter beschädigt Auto einer 81-Jährigen in Donauwörth

Ein Unbekannter fährt das Auto einer 81-Jährigen in Donauwörth an. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Autofahrer hat das Auto einer Frau in Donauwörth beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte die 81-Jährige ihren Wagen am Dienstag von 13.55 Uhr bis 14.45 Uhr auf einer öffentlichen Parkfläche neben einem Matratzengeschäft am Mühlenweg abgestellt.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug verursachte in diesem Zeitraum einen Streifschaden auf der gesamten Fahrerseite, der sich auf schätzungsweise 3000 Euro beläuft. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf unerlaubtes Entfernen vom Unfallort auf. Wer Hinweise gehen kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

