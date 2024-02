Unbekannter beschädigt Auto und entfernt sich

Die Polizei sucht nun Zeugen. Wer kann Hinweise geben?

Zwischen Freitag, 20.30 Uhr, und Samstag, 7.20 Uhr, hat ein bislang Unbekannter das Auto eines 58-Jährigen beschädigt, das vor dem Anwesen Bahnhofstraße 35 in Donauwörth abgestellt war. Am rechten Außenspiegel wurden Gehäuse und Spiegeleinsatz zerbrochen worden, so teilt die Polizei mit. Wer sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)