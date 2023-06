Unbekannter beschädigt Auto und macht sich aus dem Staub

Das geparkte Auto stand in der Klostergasse in Donauwörth. Wer hat Beobachtungen gemacht?

In der Klostergasse in Donauwörth hatte ein 41-Jähriger seinen schwarzen Audi in der Zeit vom Dienstag, 30. Mai, 13 Uhr, bis zum Samstag, 3. Juni, 12 Uhr, rückwärts in einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 3 geparkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurück kam, bemerkte er, dass sein Pkw auf der rechten Seite zerkratzt war, was augenscheinlich von einem Zusammenstoß kam. Am Pkw konnten Lackanhaftungen vom unfallverursachenden Fahrzeug gesichert werden. Am Audi war keine Nachricht vom Unfallverursacher angebracht. Die Polizei Donauwörth hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0906/70667-11 zu melden. (AZ)