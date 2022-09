Unbekannter beschädigt geparktes Auto und verschwindet

Ein Unbekannter beschädigte das Auto einer 55-Jährigen auf einem Parkplatz schwer. Vom ihm fehlt jede Spur.

Das Auto einer 55-jährige Donauwörtherin ist am Dienstag, 6. September, zwischen 7.20 und 16.30 Uhr schwer beschädigt worden. Die Frau stellte ihren roten Kia Picanto auf dem geschotterten Parkplatz gegenüber der Esso-Tankstelle in der Dillinger Straße ab. Als sie am Nachmittag nach der Arbeit zu ihrem Kleinwagen zurückkam, war dieses an der Stoßstange massiv beschädigt worden.

Laut Polizei liegt der Schaden bei etwa 1500 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle wurde aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch