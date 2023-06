Unbekannter beschädigt geparkten Roller

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Das Fahrzeug war von Freitag auf Samstag in Donauwörth geparkt.

Die Polizei Donauwörth sucht Zeugen und Zeuginnen eines Vorfalls, der sich in der Zeit von Freitag, 11 Uhr, bis Samstag, 15.50 Uhr, in Donauwörth in der Kronengasse auf Höhe Hausnummer 4 ereignete. Dort war der Roller eines 25-Jährigen geparkt und wurde mutwillig beschädigt. Als der Besitzer zu seinem Roller kam, stellte er fest, dass der linke Außenspiegel von einem bislang unbekannten Täter abgebrochen worden war. Der Spiegel lag beschädigt neben dem Roller. In diesem Zusammenhang werden Zeuginnen und Zeugen der Tat gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0906/70667-11 zu melden. (AZ)