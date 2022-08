Unbekannter beschädigt in Donauwörth geparktes Auto massiv und flüchtet

Die Polizei Donauwörth bittet um Hinweise auf einen Unfallflüchtigen, der mindestens 3500 Euro Sachschaden verursacht hat.

Mindestens 3500 Euro Schaden hat ein Unbekannter verursacht, als er ein geparktes Auto angefahren hat. Der Verursacher hat sich danach aus dem Staub gemacht. Nach Angaben der Polizei passierte die Unfallflucht am Dienstag zwischen 6.50 und 20.10 Uhr. Ein 43-jähriger Donauwörther hatte in dieser Zeit seinen schwarzen VW Golf ordnungsgemäß auf der Schotterfläche gegenüber der Esso-Tankstelle in der Dillinger Straße geparkt.

Als der Mann zum Auto zurückkam, bemerkte er einen massiven Unfallschaden an Türe, Kotflügel und Stoßfänger der Fahrerseite. Hinweise zum Verursacherfahrzeug sind zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Verdachts auf Unfallflucht wurde eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)