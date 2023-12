Unbekannter beschädigt Steuergerät eines Lasters

Die Polizei beziffert den Schaden auf rund 400 Euro. Wer kann Angaben zur Tat machen?

In der Zeit von Samstag, 12 Uhr, bis Montag, 6.15 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter ein von außen zugängliches Steuergerät eines Lastwagends. Der Lkw war zur angegebenen Tatzeit in Donauwörth am Neurieder Weg 33 auf der Rückseite des TOOM-Baumarktes geparkt. Der Sachschaden wird auf 400 Euro beziffert. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen (Telefon 0906/706670). (AZ)