Unbekannter beschmiert Fassade von Behörde in Donauwörth

Am Landratsamt in Donauwörth ist die Fassade mit Farbe besprüht worden. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Wochenende die Fassade des Landratsamts in Donauwörth verunstaltet. Der Täter beschmierte das historische Gebäude in der Pflegstraße mit gelber Farbe. Dies wurde laut Polizei am Sonntagmorgen festgestellt. Wann genau die Sachbeschädigung passierte, ist aktuell nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Inspektion in Donauwörth zu melden. Telefon: 0906/706670. (AZ)