Unbekannter demoliert Altkleidercontainer in Donauwörth

Für jede Menge Chaos hat ein Unbekannter an zwei Altkleidercontainern am Stauferpark gesorgt.

Bereits zwischen Mittwoch und Karsamstag sind zwei Altkleidercontainer am Stauferpark in der Neudegger Allee demoliert worden. Ein bislang unbekannter Täter hebelte laut Polizei Donauwörth die Container so auf, so dass deren Inhalt herausfiel. Geklaut wurde hiervon jedoch augenscheinlich nichts.

Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70 66 70 in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie dazu auch