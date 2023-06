Unbekannter entfernt sich in Donauwörth vom Unfallort

Eine Hofsäule in Donauwörth wird beschädigt. Die verursachende Person ist bislang unbekannt.

An einer Hofsäule ist ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro entstanden. Am Mittwoch stieß laut Polizei zwischen 7.15 Uhr und 17.15 Uhr vermutlich ein Lkw an eine Hofsäule und beschädigte diese. Der Unfall ereignete sich im Teutonenweg in Donauwörth. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0906/ 706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)