Unbekannter entleert Pulver-Feuerlöscher in Aufzug

Am Faschingssamstag versprühte ein Unbekannter gegen Mitternacht den Inhalt eines Pulver-Feuerlöschers im Aufzug eines Mehrfamilienhauses in der Andreas-Mayr-Straße 3 in Donauwörth. Laut Polizei entstand dadurch Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Da der Missbrauch derartiger Einrichtungen strafbar ist und Sachschaden entstand, leitete die Polizei ein Strafverfahren ein. (AZ)