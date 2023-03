Unbekannter fährt schwarzen Mercedes in Donauwörth an

In Donauwörth ist am Freitag nahe des Kneipp-Vereins ein schwarzer Mercedes angefahren worden. Dabei entstand ein höherer Schaden.

Am Freitag ist in der Donauwörther Jennisgasse ein schwarzer Mercedes von einem noch unbekannten Täter angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, kehrte der 76-jährige Besitzer, der sein Fahrzeug neben dem Kneipp-Verein in Donauwörth geparkt hatte, gegen 20.45 Uhr zu seinem Auto zurück. Als er nach Hause fahren wollte, bemerkte er, dass sein Auto an der vorderen linken Fahrzeugseite verschrammt war und einige Beulen hatte.

Schaden in Höhe von rund 2500 Euro

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Der Verursacher fuhr einfach weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer hierzu sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich unter Telefon 0906-70 66 70 bei der Polizei Donauwörth melden. (AZ)