Unbekannter Fahrer streift mit seinem Auto einen Fahrradträger

Der Unfallverursacher machte sich aus dem Staub und wird nun von der Polizei gesucht.

Im Parkhaus an der Donaumeile ereignete sich am Mittwoch um 12 Uhr ein Verkehrsunfall. Nach Angaben der Polizei touchierte der Unfallverursacher im Vorbeifahren mit seinem Fahrzeug den am Heck angebrachten Fahrradträger eines geparkten Autos. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Am Fahrradträger entstand Schaden von 250 Euro. Nach ersten Ermittlungen dürfte es sich bei dem Unfallverursacher möglicherweise um einen weißen Mercedes der A- oder B-Klasse handeln. Zum Unfallzeitpunkt befanden sich weitere Personen in unmittelbarer Nähe zur Unfallstelle. Diese Zeugen werden gebeten, sich unter 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)