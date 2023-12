Unbekannter findet Geldbeutel und behält ihn

Eine Frau lässt ihren Geldbeutel in Donauwörth aus Versehen liegen. Danach ist die Börse weg.

Innerhalb von nicht einmal einer Stunde hat ein Unbekannter am Sonntag in Donauwörth eine verlorene Geldbörse an sich genommen. Eine 39-Jährige ließ der Polizei zufolge zwischen 14 und 14.30 Uhr ihren Geldbeutel in einem Schnellrestaurant an der Westspange liegen. Kurz darauf bemerkte sie dies und kehrte zurück.

In der Zwischenzeit hatte eine bislang unbekannte Person die Börse samt Bargeld in einem mittleren zweistelligen Bereich bereits an sich genommen. Die Polizei nahm ein Verfahren wegen Fundunterschlagung auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

