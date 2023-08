Unbekannter klaut Mercedesstern in Donauwörth

Unbekannte beschädigen einen geparkten Mercedes in Donauwörth. Die Polizei bittet um Hinweise.

Wegen Vandalismus hat ein junger Mann in Donauwörth am Sonntag Anzeige erstattet. Wie die Polizei berichtet, war der graue Mercedes des 21-Jährigen in der Prinz-Eugen-Straße geparkt. Ein Unbekannter riss den Stern von der Motorhaube des Wagens und nahm diesen mit. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 100 Euro. Die Polizei nahm ein Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Inspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch