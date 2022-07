Unbekannter lockert Radmuttern an Auto

Ein Donauwörther ist mit einem Auto unterwegs, als er einen dumpfen Schlag hört. Als er nachsieht, bemerkt er, was los ist.

Am Mittwochmorgen stellte ein 46-jähriger Mann aus Donauwörth während der Fahrt zu seiner Arbeitsstelle ein "dumpfes Schlagen" an seinem Auto fest. Er hielt an, inspizierte seinen Wagen und bemerkte, dass am linken hinteren Rad alle fünf Radmuttern komplett gelockert waren. Tatort ist der Lilienweg in Riedlingen, der Tatzeitraum wird eingegrenzt zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 8.30 Uhr.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge entstand an dem schwarzen Pkw BMW der 5er-Serie kein Schaden. Die Beamten leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wegen Verdachts auf gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ein. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)