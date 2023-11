Unbekannter nimmt E-Scooter von Schüler mit

In Donauwörth dreht ein Unbekannter unbefugt mit einem Elektro-Tretroller eine Runde. Die Polizei ermittelt.

Ein Unbekannter hat am Montag in Donauwörth unbefugt einen Elektro-Tretroller benutzt und mit diesem eine Runde in der Stadt gedreht. Der E-Scooter gehört einem 16-Jährigen. Der stellte das Zweirad um 19.10 Uhr unversperrt vor einem Gebäude in der Bahnhofstraße ab. Der Täter fuhr mit dem Roller, der einen Wert von etwa 800 Euro hat, los. Die Polizei entdeckte um 22.40 Uhr den E-Roller im Donauwörther Stadtgebiet und stellte ihn sicher. Die Beamten ermitteln nun wegen des Verdachts des unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs. (AZ)