Unbekannter prallt mit Einkaufswagen gegen Auto

Die Polizei ermittel wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Wer hat etwas bemerkt?

Auf dem Kaufland-Parkplatz im Neurieder Weg ereigneten sich am Samstag zwei Unfälle, bei denen sich der Verursacher unerlaubt entfernte. In der Zeit zwischen 11.45 und 12.45 Uhr wurde laut Polizei auf dem Parkdeck, rechts neben den Einkaufswagenhäuschen, ein grauer Opel Corsa, vermutlich mit einem Einkaufswagen beschädigt. Es wurde die Stoßstange hinten und das Kennzeichen beschädigt. Der dabei verursachte Schaden wird auf etwa 1600 Euro geschätzt. Am Nachmittag zwischen 15.20 Uhr und 15.45 Uhr wurde auf dem Parkplatz der geparkte Soka, Yeti, silberfarben, angefahren. Das Auto war ordentlich geparkt und der Verursacher fuhr mit seinem Pkw beim Ein- oder Ausparken gegen den vorderen rechten Radkasten vom Geschädigten. Der Radkasten wurde dabei zerkratzt. Der Schaden beträgt etwa 1400 Euro. Zeugen, die entweder die Beschädigungen, die nach jetzigem Ermittlungsstand, mit einem Einkaufswagen oder beim Ein- oder Ausparken entstanden sind, sollen sich bitte bei der Polizei in Donauwörth melden. (AZ)