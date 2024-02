Unbekannter schlägt gegen geparktes Auto

Eine 58-Jährige stellt ihr Auto auf einen Parkplatz in Donauwörth ab. Als sie zurückkommt, ist das Auto beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Vorfall hat am Dienstag, zwischen 8.45 Uhr und 18 Uhr, auf dem Mitarbeiterparkplatz eines Seniorenheimes in der Jenisgasse in Donauwörth die Polizei auf den Plan gerufen. Ein grauer BMW, der dort von einer 58-jährigen Frau abgestellt wurde, wurde in ihrer Abwesenheit beschädigt.

Eine unbekannte Person verursachte durch einen heftigen Schlag gegen eine Fahrzeugtür einen Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Donauwörth leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)