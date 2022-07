Unbekannter schlägt in Monheim Jugendlichen und droht mit Prügel

Eine Diskussion um eine Katze war wohl der Auslöser dafür, dass ein Unbekannter einen 15-Jährigen auf den Kopf schlägt. Polizei sucht Zeugen.

Ein vermeintlich harmloses Spielen mit einer Katze hat einem Jugendlichen am Sonntagabend in Monheim einen Schlag auf den Hinterkopf eingebracht. Wie die Polizei Donauwörth meldet, saß der 15-Jährige zwischen 20 und 21 Uhr mit einer Freundin auf einer Sitzbank hinter eines Gebäudes am Abtissenschlag. Dort spielte er mit einer fremden Katze.

Polizei sucht Zeugen für Attacke in Monheim

Ein plötzlich auftauchender Mann forderte den Jugendlichen auf, dies zu unterlassen. Da er dies verweigerte, soll ihm der Unbekannte mit der Hand auf den Hinterkopf geschlagen und weitere Prügel angedroht haben.

Der 15-Jährige wurde laut Polizei durch den Schlag leicht verletzt. Jetzt läuft ein Strafverfahren, zunächst gegen unbekannt, wegen Verdachts auf Bedrohung sowie vorsätzliche Körperverletzung. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)