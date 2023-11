Unbekannter schlägt zu und verpasst 39-Jährigem ein blaues Auge

Die Polizei sucht drei Männer, die an einer Bushaltestelle in eine Auseinandersetzung involviert waren. Einer von ihnen wurde handgreiflich.

Mit einem blauen Auge ging ein 39-Jähriger aus einer Auseinandersetzung hervor, die sich am Freitag gegen 20.20 Uhr wurde an einer Haltestelle in der Donauwörther Sudetenstraße ereignete. Laut Polizei wurde der Mann dort von drei bislang unbekannten Personen angesprochen. Einer von ihnen schlug den 39-Jährigen unvermittelt ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt durch den Schlag eine Unterblutung des linken Auges. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)