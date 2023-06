Donauwörth

10:45 Uhr

Unbekannter stiehlt 84-Jähriger beim Einkaufen den Geldbeutel

An der Kasse in einem Discountermarkt in Donauwörth bemerkt eine 84-Jährige, dass ihr Geldbeute fehlt. Darin waren Bargeld und Ausweispapiere.

Zu einem Diebstahl ist es am Mittwoch zwischen 13 und 13.30 Uhr in einem Discountermarkt in der Artur-Proeller-Straße in Donauwörth gekommen. Dort entwendete laut Polizei eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 84-jährigen Seniorin aus deren Einkaufswagen. Im Geldbeutel befanden sich neben diversen Ausweispapieren 75 Euro Bargeld. Die Seniorin bemerkte den Diebstahl an der Kasse, als sie bezahlen wollte. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizei Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

