Unbekannter stiehlt Geldbeutel aus Donauwörther Seniorenheim

Eine 58-Jährige wird in Donauwörth Opfer eines Diebstahls. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat einer 58-Jährigen in Donauwörth den Geldbeutel geklaut. Nach Angaben der Polizei befand sich die Frau am Dienstag zwischen 16 Uhr und 20 Uhr in einem Seniorenheim in der Spitalstraße. Aus einer dort abgestellten Handtasche nahm der Täter die Geldbörse.

Darin befanden sich sämtliche Ausweisdokumente der Frau, mehrere Bezahlkarten sowie etwa 20 Euro in bar. Die Polizei nahm ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 bei der Inspektion Donauwörth zu melden. (AZ)

