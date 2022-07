Unbekannter stiehlt Handy auf Schwäbischwerder Kindertag

Im Gedränge des Schwäbischwerder Kindertags schafft es ein Unbekannter, unbemerkt das hochwertige Handy einer Donauwörtherin zu stehlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Kinderumzug des Schwäbischwerder Kindertags war am Sonntag gut besucht. Das Gedränge hat sich ein Unbekannter zu Nutze gemacht, um ein Handy zu stehlen. Laut Polizei griff sich der Täter in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 12 Uhr unbemerkt das Handy einer 31-jährigen Donauwörtherin, das auf der Theke einer Bäckerei in der Reichsstraße lag.

Das gestohlene Handy der Donauwörtherin hat einen Wert von 900 Euro

Bei dem gestohlenen Mobiltelefon handelt es sich laut Angaben der Beamten um ein schwarzes Samsung S22 im Wert von circa 900 Euro. Sämtliche Seriennummern sind bekannt und wurden zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

