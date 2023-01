Unbekannter stiehlt Parfüm im Wert von fast 600 Euro

In einem Drogeriemarkt in Donauwörth hat ein Ladendieb zugeschlagen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Person hat am Donnerstag in einem Drogeriemarkt in der "Donaumeile" Parfüm in einem Gesamtwert von 597 Euro gestohlen. Dies passierte der Polizei zufolge um etwa 11.30 Uhr. Anschließend flüchtete der Dieb in Richtung Bahnhof. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)