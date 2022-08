Unbekannter stiehlt Rollator von Rentner in Donauwörth

Böse Überraschung für einen Senioren in Donauwörth: Sein Rollator ist weg. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Donauwörth einem gehbehinderten Rentner den Rollator gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, stand die Gehhilfe im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Zirgesheimer Straße. Der Diebstahl passierte am Sonntag zwischen 8.30 und 11.30 Uhr. Der Rollator gehört einem 72-Jährigen und hat einen Wert von etwa 250 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)