Unbekannter stößt in Donauwörth Mikrofonbox um und verletzt zwei Kinder

Der Mann hatte einen Ausraster beim Kinder- und Jugendtag in Donauwörth. Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Die Polizei Donauwörth sucht Zeugen, die beim Kinder- und Jugendtag in der Reichsstraße einen Vorfall beobachtet haben, der zu einem Unfall geführt hat. Wie die Beamten mitteilen, stieß ein bislang unbekannter Mann während einer Preisverlosung um 15 Uhr gegen das Stativ einer Mikrofonbox, die daraufhin umfiel und zwei Kinder an den Köpfen traf. Sie erlitten leichtere Kopfverletzungen und wurden in die Donau-Ries-Klinik gebracht, konnten jedoch nach medizinischer Behandlung noch am selben Tag wieder entlassen werden.

Es läuft nun ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)