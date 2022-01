Unbekannter Täter will Auto aufbrechen

Eine unbekannte Person hat versucht, ein in Donauwörth geparktes Auto gewaltsam zu öffnen. Das gelang aber nicht. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Eine bislang unbekannte Person hat im Zeitraum zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 9.30 Uhr, in Donauwörth versucht, die Beifahrertür eines schwarzen Kia Picanto gewaltsam zu öffnen. Das Schloss des in der Sallingerstraße geparkten Autos wurde dadurch beschädigt. Das Fahrzeug selbst konnte nicht geöffnet werden, daher entstand auch kein Diebstahlschaden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf mehrere hundert Euro. Beamte der Donauwörther Inspektion sicherten Spuren und nahmen ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen eines versuchten besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit den Gesetzeshütern in Verbindung zu setzen. (AZ)