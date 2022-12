Unbekannter tankt ohne zu bezahlen

Ein Mann tankt mehr als 40 Liter Diesel an einer Tankstelle in Donauwörth. Dann fährt er mit seinem BMW einfach weg.

Getankt, aber nicht bezahlt hat am Donnerstagnachmittag um 16.55 Uhr ein Mann an einer Zapfsäule am Neurieder Weg in Donauwörth. Der Unbekannte tankte 44,4 Liter Diesel. Dann fuhr er mit seinem weißen BMW der 5er-Serie und Zulassung im Landkreis Donau-Ries einfach weg, ohne sich um die Rechnung von knapp 82 Euro zu kümmern. Nach Angaben der Polizei ist der Mann etwa 1,80 Meter groß und trug eine auffällige Weste. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)

