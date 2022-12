Unbekannter überfährt Verkehrsinsel in Donauwörth

Der Unfallflüchtige verursachte Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Wer kann Hinweise geben?

Der Fahrer eines unbekannten Kraftfahrzeugs überfuhr am Montagnachmittag zwischen 13.15 und 13.35 Uhr eine Verkehrsinsel in der Donauwörther Kapellstraße. Wie die Polizei mitteilt, wurden die dortigen Begrenzungseinrichtungen dabei teilweise verschoben und aus der Verankerung gerissen. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf geschätzte 500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne den Schaden zu melden. Beamte der PI Donauwörth leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und verständigten das geschädigte Staatliche Bauamt in Augsburg. Wer sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)