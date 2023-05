Unbekannter verursacht Unfall in Donauwörth und flüchtet

Ein Unbekannter verursacht in Donauwörth einen Unfall. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Donauwörth hat ein Unbekannter ein Auto angefahren und ist danach geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein 27-Jähriger seinen Wagen mit Augsburger Kennzeichen am Sonntag gegen 17.30 Uhr auf einem Parkplatz am Ende des Bärenbergs abgestellt. Gegen 18.30 Uhr kehrte er zurück und stellte Beschädigungen an der Beifahrertür fest. Diese wurden offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug verursacht. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise 1500 Euro.

Allerdings hatte sich der Verursacher vom Unfallort entfernt, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Die Polizei nahm eine Anzeige wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. Wer Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Inspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

