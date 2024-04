Unbekannter verursacht Wasserschaden in Bäckerei-Filiale

Ein Unbekannter hat in einer Bäckerei-Filiale in Donauwörth einigen Schaden angerichtet. Der Täter verstopfte ein Waschbecken.

Ein Unbekannter hat am Mittwoch in der Filiale einer Bäckerei in der Donauwörther Reichsstraße mutwillig Schaden angerichtet. Der Täter verstopfte in der Toilette ein Waschbecken und drehte den Wasserhahn auf.

Nach Angaben der Polizei fand die Aktion zwischen 13.30 und 14.30 Uhr statt. Wasser floss vom WC-Bereich in einen Raum mit Holzparkett. Dieses quoll auf, was einen aktuell vorsichtig geschätzten Schaden von mindestens 2000 Euro zur Folge hat.

Hinweise auf den oder die Person, die diesen verursacht hat, sind bislang nicht vorhanden. Die Polizeiinspektion Donauwörth ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)