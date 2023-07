Unbekannter will E-Scooter am Bahnhof stehlen

In Donauwörth versucht ein Unbekannter, einen Elektro-Tretroller zu stehlen. Dies misslingt. Das Tatwerkzeug bleibt liegen.

Ein Unbekannter hat versucht, am Bahnhof in Donauwörth einen Elektro-Tretroller (E-Scooter) zu stehlen. Dies passierte zwischen Dienstag und Samstag, so die Polizei. Der Roller war mit einem Schloss gesichert. Dieses wollte der Täter mit einem Schraubenschlüssel und einer Metallstange knacken.

Die Gegenstände blieben am Ort des Geschehens zurück. Der Roller blieb unversehrt. Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)