Unbekannter zerkratzt auf Parkplatz das Auto einer 18-Jährigen

In Donauwörth beschädigt ein Unbekannter einen Pkw, der auf dem Festplatz an der Neuen Obermayerstraße steht. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat auf dem großen Parkplatz an der Neuen Obermayerstraße (Festplatz) in Donauwörth ein Auto mutwillig beschädigt. Wie die Polizei berichtet, zerkratzte der Täter am Freitag zwischen 8.45 und 20.10 Uhr mit einem spitzen Gegenstand beide Seiten eines silbernen Peugeot, der einer 18-Jährigen gehört. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 3000 Euro. Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)