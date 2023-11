Unbekannter zerkratzt Auto: 5000 Euro Schaden

Erneut hat ein Unbekannter in Donauwörth einen Pkw mutwillig beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Erneut hat ein Unbekannter in Donauwörth ein Auto mutwillig beschädigt. Dies geschah der Polizei zufolge in der Zeit zwischen Sonntag, 22.30 Uhr, und Montag, 7.40 Uhr, in der Industriestraße. Dort parkte ein 38-Jähriger seinen schwarzen BMW der 5er-Serie am Fahrbahnrand. Der Täter zerkratzte den Wagen ringsum mit einem scharfkantigen Werkzeug. Dadurch entstand ein Schaden von schätzungsweise 5000 Euro.

Die Polizeiinspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)