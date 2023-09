Unbekannter zerkratzt Auto am Tennisclub-Gelände

In Donauwörth beschädigt ein Unbekannter ein Auto. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat in Donauwörth offenbar mutwillig ein Auto beschädigt. Dieses war laut Polizei am Dienstag zwischen 7.20 und 17.30 Uhr auf dem Parkplatz am Tennisclub-Gelände in der Sallingerstraße abgestellt. Die Besitzerin des Toyota Aygo bemerkte bei der Rückkehr zu ihrem Wagen, dass der Lack an der Beifahrertür zerkratzt war.

Die Inspektion Donauwörth bittet um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (AZ)