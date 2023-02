Unbekannter zerkratzt Auto in der Parkstadt

Ein Unbekannter zerkratzt den Pkw einer Donauwörtherin in der Parkstadt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Eine 33-Jährige hat in Donauwörth einen Vandalismusschaden an ihrem Auto angezeigt. Nach Angaben der Polizei war der Tatzeitraum bereits um den 11. Februar. Der schwarze Wagen war in der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt abgestellt. Ein Unbekannter kratzte mit einem spitzen Gegenstand eine etwa vier Meter lange, horizontale Linie in den Lack der Fahrerseite. Dabei entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 3000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 zu melden. (AZ)

