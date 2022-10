Unbekannter zerkratzt Auto und richtet 2000 Euro Schaden an

Das Fahrzeug war an der Schule in Riedlingen geparkt. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise.

Ein 39-jähriger Donauwörther parkte im Zeitraum zwischen Sonntag, 7 Uhr, und Montag, 16 Uhr, seinen grün-blauen Opel Corsa in der Schulstraße gegenüber der Gebrüder-Röls-Volksschule in Donauwörth-Riedlingen. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, fiel dem Besitzer ein über die komplette Beifahrerseite verlaufender, tiefer Lackkratzer mit 1,50 Metern Länge auf. Ein Unbekannter hatte diesen mutwillig mit einem Schlüssel oder anderem metallischen Gegenstand verursacht. Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei bei etwa 2000 Euro. Es wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug aufgenommen. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)