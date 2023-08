Unbekannter zerkratzt geparktes Auto mit einem spitzen Gegenstand

Ein Wagen, der im Bahnhofsparkhaus in Donauwörth abgestellt war, wurde zerkratzt. Laut Polizei beträgt der Schaden 1500 Euro.

Ein unbekannter Täter hat zwischen 16. August (9.40 Uhr) und 20. August (17 Uhr) mutwillig ein geparktes Auto beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, war der silberfarbenen Pkw Volvo XC60 eines 41-Jährigen im Bahnhofsparkhaus in der Eduard-Rüber-Straße abgestellt gewesen. Dort wurde er mit einem scharfen Gegenstand an Motorhaube und hinterer Türe zerkratzt. Die Polizei gibt den Schaden mit rund 1500 Euro an. Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung an einem Kraftfahrzeug wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)