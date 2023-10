Unbekannter zerkratzt komplette Motorhaube in Donauwörth

Eine Auszubildende parkt ihr Auto am Donauwörther Bahnhof. Als sie zurückkommt, erwartet sie eine böse Überraschung.

Eine wenig erfreuliche Überraschung hat eine Auszubildende aus Treuchtlingen am Montag in Donauwörth erlebt. Laut Polizeibericht hatte sie ihren schwarzen Mitsubishi von 5.15 bis 16 Uhr im Parkhaus am Bahnhof geparkt. Als sie zurückkam, stellte sie fest, dass die gesamte Motorhaube des Wagens mit einem spitzen Gegenstand verkratzt worden war. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wurde aufgenommen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (AZ)